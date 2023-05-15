Fazıl Say: Kafamda pek çok soru var hiçbirine cevap yok

Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından resmi olmayan sonuçlara göre ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanan TBMM seçimlerinin ardından paylaşımda bulundu.

Say, "Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım. Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek. Hiç birine yok. Bu sabah ben bu sabaha susuyorum. Hayat artık bu sabah" ifadelerini paylaştı.

Haber

Seçimlerin 2. turunda 14 günlük süreç nasıl işleyecek?