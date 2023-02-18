Fay hattı üzerindeki 55 haneli köyde 3 ev kaldı

Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki fay Hattı üzerinde kurulu Kuyumcular Köyü'nden geriye yalnızca enkaz kaldı. 55 evden yalnızca 3 tanesinin ayakta kaldığı, onların da ağır hasarlı olduğu köyde can kaybı 5. Depremin şiddetiyle, evlerin birçoğu yaklaşık 10 metre aşağı kaymış durumda. Köyde yaşanan en büyük sıkıntı ise şebeke suyunun akmaması.

DHA'nın haberine göre, deprem günü yaşananları anlatan köy sakinlerinden 50 yaşındaki Aytaç Nergis, "Küçük kıyamet diyorlarsa, o buradaydı. Fay hattında olduğumuzu büyüklerimiz söyledi bize ama ya insanoğlunun karakterinde var. Pek umursamadım. Ben umursamadım, yalan söylemeyeyim" diye konuştu.

Çocukluğundan beri bu köyde yaşayan Nergis, "Evlerimizin çoğu iki katlı. Yıkılan evlerden yalnızca 1 ya da 2 tanesi tek katlıydı. Şuan zeminle aynı seviyede, sadece çatılar kaldı. Bütün evler yerin altında gibi" ifadelerini kullandı.

'Bu köyde yaşayabilecek miyiz, bilmiyoruz'

Nergis, "Sıkıntı şu, bu köyde yaşayabilecek miyiz? Bu olaydan sonra ne yapacağız, ne edeceğiz açıkçası bizler de daha bilmiyoruz. Şu an çadırlarda kalıyoruz. Görünen o ki bir süre daha çadırlarda kalacağız. Bu işlerin yapılması, enkazların kaldırılması, yaralarımızın sarılması lazım. Sonrasında ne yapacağımıza karar vermek zorundayız" dedi.

İhtiyaçlarını da anlatan Nergis, "Tuvalet ve banyo sorunu giderek artmaya başladı. Yakacak sorunu var. Bir ara eksi 8'i gördüğümü hatırlıyorum" diye konuştu.