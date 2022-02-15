Fatura soygununa karşı imza kampanyası başlatıldı: 'Elinizi halkın cebinden çekin!'

Türkiye Komünist Partisi tarafından enerjideki fatura soygununa karşı başlatılan "devletleştirme" kampanyası bir süredir mahallelere, işyerlerine ve okullara taşınmıştı.

TKP tarafından konuya ilişkin başlatılan "devletleştirme" talepli bir de imza kampanyası bulunuyordu. Bu kampanya kurulan bir site üzerinden dijital ortama da taşındı.

İmza kampanyasına destek vermek için linke tıklayabilirsiniz

İmza kampanyasına ilişkin metin şöyle:

"Özelleştirmeler yoluyla elektrik dağıtım hizmeti veren kamu işletmelerine el koydunuz. Elektrik üretim ve dağıtımında kamu işletmelerini birkaç yıllık geliri karşılığında satın aldınız. Halkın ortak ihtiyaçları için yapılan tüm kamu yatırımlarını zenginliğinize zenginlik katmak için kullanıyorsunuz.

Bugün elektrik üretim, dağıtım ve satışından kârlar elde ediyorsunuz. Biz halka çıkardığınız faturalar elektrik bedellerinin çok üstünde. Bir eliniz özelleştirmeler yoluyla devletin kasasında, diğer eliniz faturalar aracılığıyla halkın cebinde...

Bu açık bir soygundur. Bizlerden, halktan aldığınız bedeller ile servetinize servet katıyorsunuz. Biz aşağıda imzası bulunan yurttaşlar olarak bu soyguna daha fazla izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Özel Dağıtım Şirketi patronlarına açık çağrımızdır: Kamu işletmelerinden elinizi çekin!

İnsanca bir yaşam, ucuz elektrik ve ısınma için Hemen Devletleştirme!"