Fatura krizinde son durum: Doğalgazda 1 milyon 148 bin kesinti

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son yıllarda faturasını ödemediği için doğalgazı kesilen ya da aboneliğini iptal eden abonelerin sayısını açıkladı.

Bakanlığın resmi verilerine göre 2021 yılında 2 milyon 249 bin doğalgaz abonesi aboneliğine son verdi.

Doğalgazı kesilen abonelerin oranı 2020 yılından 2021 yılına kadar geçen bir yıllık dönemde yüzde 0,45’ten yüzde 0,61’e çıktı. Resmi veriler, son dönemde her 100 yeni doğalgaz aboneliğine karşılık 97 doğalgaz aboneliğinin sona erdirildiğini gösteriyor.

1 milyon 148 bin kesinti

Halk TV'de yer alan habere göre, doğalgaz kapatma oranı 2020 yılında 100’e karşılık 87’ydi. Resmi verilere göre 2020 yılında Türkiye genelinde 797 bin adet doğalgaz faturası ödenemediği için abonelerin doğalgazı kesilirken 2021 yılında ödenemeyen doğalgaz faturası sayısı 1 milyon 148 bini aştı.

Isparta ilk sırada

Son bir yılda Isparta’da borç kapattıran ödenmemiş doğalgaz faturası adedi 2 bin 938’den 15 bin 891’e çıktı.

Aynı dönemde İstanbul’da 314 bin, Ankara’da 131 bin evin doğalgazı fatura ödenemediği için kesildi.

Kapatmak da parayla

Bakan Dönmez'in verdiği bilgilere göre, dağıtım şirketleri açma-kapama bedeli olarak vatandaştan 2020 yılında 40 milyon 930 bin lira, 2021 yılında da 73 milyon 203 bin lira olmak üzere sadece 2 yılda 114 milyon 133 bin lira para tahsil etti.