Fatsa'daki altın madeni için yapılan ÇED başvurusu reddedildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Altıntepe Madencilik şirketinin yaklaşık 8 yıldır işlettiği altın madeninin kapasitesini artırmak ve bölgede siyanür gölü inşa etmek amacıyla yaptığı ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)’ başvurusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda bugün görüşüldü.

Birinci ÇED raporunun süresi biten ve bölgeyi boşaltması beklenen maden şirketi, 2 bin dönümlük arazideki maden alanını iki katına çıkarmak ve Fatsa’nın merkezde 5 dakika mesafede, 50 metre derinliğinde, 3 milyon metreküplük siyanür gölü inşa etmek istiyordu. Kestane ve fındık ağaçları kesilerek maden alanının genişletilmesine ve siyanürle altın aranmasına karşı çıkan Fatsalılar, günlerdir tepkilerini dile getiriyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda bugün yapılan İnceleme ve Denetleme Kurulu (İDK) toplantısında başvuru reddedildi.

Toplantıya Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ve demokratik kitle örgütlerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı. Milletvekilleri, toplantının ardından Bakanlık önünde açıklama yaparak alınan kararı duyurdu.

Yapılan açıklamalarda şirketin kapsam genişletme için yaptığı başvurunun reddedildiği böylece bir doğa katliamının önlendiği belirtildi.

CHP Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan ise "Fatsa’ya söyleyeceğim bir söz var. Sakın rehavete kapılmayın. Bu karar alınmıştır diye evlerinize rahat gitmeyin. Rahat olmayın. Mahkeme kararlarına rağmen Artvin’de hukuku alt üst ederek maden çıkartmayla alakalı girişimde bulundular. Bu önemli bir kilometre taşı, durmayacaklardır. Başka şeyler yapacaklardır. Mevzuatı değiştireceklerdir. Ama çok önemli bir başarı. Bu başarıda katkıları olan bütün çevre örgütlerini, halkımızı yürekten kutluyorum” dedi.