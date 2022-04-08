Fatsa'da altın madeni işletmesi kapasite artırımına gidiyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde siyanürle altın ayrıştırması yapan Altıntepe Madencilik kapasite artırımı için ÇED başvurusu yaptı. Başvuru için gerçekleştirilecek İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı 27 Nisan 2022 tarihinde yapılacak.

Ordu Çevre Derneği yönetim kurulu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Verilen zarar yetmezmiş gibi kapasite artışı yapılmak istenmektedir. Ormanlar, tarım arazileri yok edildi; sular kirletildi. Fatsa ve Ünye halkı başta olmak üzere verdiğimiz mücadeleyi devam ettirerek kapasite artırımını engellemek için hukuksal ve meşru hakkımızı kullanacağız" denildi.

'İlgili kuruluşlarla ortak mücadelemizi sürdüreceğiz'

Açıklamada, "Fatsa ilçemiz sınırları içerisinde Altıntepe Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan İR:19438 ve İR:22460 Ruhsat Nolu Altıntepe Altın Madeni Açık Ocak İşletmesi ve Yığın Liçi Tesisi Kapasite Artışı, Sülfürlü Cevher Zenginleştirme Tesisi (Flotasyon -Tank Liçi) ve ADT projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan ÇED projesinin değerlendirmesi 27 Nisan 2022 tarihinde İDK toplantısında gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya dernek olarak katılacağız. Bu konuda Fatsa ve Ünye başta olmak üzere ilgili kuruluşlarla ortak mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

'Var olandan büyük olacak'

Ordu Çevre Derneği yönetim kurulu açıklamasında kapasite artışıyla ilgili alan hakkında da bilgi verilerek, "Yeni ÇED alanı 393,54 hektar. Şu an kullanılan alandan büyük. Bu alanda da siyanür kullanıldığında artık önce Fatsa ve Ünye sonra da çevre ilçeler ve deniz kullanılmaz hale gelir. Biliyoruz ki, maden sahaları yalnızca buralar değil. Ünye, Aybastı, Korgan, Kumru, Akkuş, Gürgentepe, Ulubey, Kabadüz, Altınordu, Gölköy, Mesudiye ilçelerindeki alanlar da eklendiğinde Ordu’da orman ve tarım arazisi kalmayacak" denildi.

Açıklamada ayrıca "Maden olsun, HES ya da taş ocağı olsun herkes kendi toprağını korumaya çalışıyordu. Artık bu süreç tamamlandı. Fatsalı, Ünye’ye; Ulubeyli, Fatsa’ya; Korganlı, Ünye’ye sahip çıkmalı, birlikte hareket etmeli ki başarılı olunsun. Bizim köy de yok diye talan edilen yerlerdeki halkı yalnız bırakanlar yarın kendi toprakları talan edilişiyle karşı karşıya kalabilir. Zaman birlikteliği büyütme zamanı" ifadelerine yer verildi.