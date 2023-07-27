Fatsa'da denizde bulunan kadın cesedinin selde kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde bulunan kadın cesedinin Naciye Yılmaz'a (55) ait olduğu belirlendi.

İlçede 23 Temmuz'da Güvercinlik Mahallesi mevkisinde kıyıya yakın yerde bulunan cesedin otopsi işlemleri tamamlandı.

Cesedin, 10 Temmuz'da sağanağın etkili olduğu ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi'ndeki selde, ahırın yanındaki alanda hayvanlarına yaprak keserken kaybolan Naciye Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Yılmaz'ın cenazesi yarın aynı mahallede toprağa verilecek.

Kaybolduktan 13 gün sonra cesedi bulundu

Ordu'da 10 Temmuz'da etkili olan sağanak sırasında Fatsa ilçesine bağlı Yavaş Mahallesi'nde hayvanlarına yaprak keserken kaybolan Naciye Yılmaz'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

AFAD, UMKE, polis ve jandarma özel harekat, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, sahil güvenlik, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarından 116 kişinin katıldığı aramalarda 23 Temmuz'da Güvercinlik Mahallesi mevkisinde kıyıya yakın bir yerde kadın cesedi bulunmuştu.

Ceset, savcılık incelemesi sonrası DNA ve otopsi işlemleri için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. (AA)