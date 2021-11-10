Fatmanur Altun'un 'maaş feragati' kısa sürdü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un 'feragat ettim' dediği Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığı maaşı pandemi sürecinin sona ermesiyle birlikte almaya devam ettiği belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Mayıs 2018 tarihinden beri THY Yönetim Kurulu’nda görev alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun, karşılığında da üç ayda bir ikramiye ve huzur hakkı alıyordu. Olayın gündeme gelmesi ve tepki çekmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatmanur Altun, "Evet, bir ücret var. Aylık 20 bin TL. Ve ben kamu namına o ücretten gönül rızamla feragat ettim. Böyle bir ücretten feragat etmiş olabileceğim aklınıza hiç yatmıyor değil mi. İBB'de bile tek kurum, 3 maaş” düzeni varken, aklınızın almaması normal" demişti.

Feragat kısa sürmüş

Söz konusu açıklamanın ardından Fahrettin Altun ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında açılan davada Fatmanur Altun'un bu ücreti almaya devam ettiği belirtildi. Bidebunu izle isimli Youtube kanalına konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kanala açıklamalarda bulundu. Mahkemeye yaptıkları başvuruda Fatmanur Altun'un pandemi sürecinin ardından THY'den maaş almaya devam ettiğini aktaran Özel, dava sürecinde ortaya çıkan bilgiyi şöyle aktardı:

"Bunlar nereden maaş alıyor diye mahkeme başvurduk. Fahrettin Altun’un hem İletişim Başkanlığı’ndan maaş aldığı hem diğer anonim şirketten maaş aldığı çıktı. Eşi, hem Marmara Üniversitesi’nden maaş alıyor, hem THY’den alıyor. Ama bunu çökertmek için geçen sana açıklama yapmışlardı. Demişlerdi ki; 'Eşi maaştan feragat etti' Yazımız üzerine mahkemeye resmi cevap geldi. Resmi, mühürlü, damgalı... İnanmayana gösteririz. Cevapta deniyor ki, 'Geçen sene THY, pandemi sırasında uçuşlar yokken yönetim kurulu üyeleri belli bir süreliğine maaştan feragat kararı almıştır' Yanılmıyorsam 3 ya da 4 ay... O dönemde hanımefendi maaş almamış, o günden sonra maaş almaya devam etmiş. Ve şu an da maaşı yatıyormuş. Fahrettin iki, eşi de iki; etti dört maaş... ”