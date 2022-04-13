Fatmanur Altun'a yüzde 190 zam!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un da yönetim kurulu üyesi olduğu Türk Hava Yolları'nda huzur hakkı ücretlerine yapılan zam belli oldu.

Geçen yıl 8 bin 678 Türk Lirası olarak ödenen huzur hakkının bu yıl yaklaşık yüzde 190 artışla 25 bin TL'ye çıkartılması ve yılda dört kez ödenen ikramiye ücretinin de bu tutarda verilmesi kararlaştırıldı.

DW Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre, THY'de her bir Yönetim Kurulu üyesi yılda toplam 400 bin TL'lik huzur hakkı geliri elde edecek.

THY personeli yılbaşında yüzde 60 zam almış ancak bu zam bekleneni karşılamamıştı. THY Anonim Ortaklığı Genel Kurulu'nda aynı zamanda personel ücretlerine tekrar zam yapılması halinde tüm Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının personele yapılan zam ile aynı oranda artırılmasına da karar verildi.