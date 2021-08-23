Fatma Yasak’ı alıkoyan Alper Tasalı tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi Fatma Yasak'ı silah zoruyla alıkoyan Alper Tasalı tutuklandı.

Sabah gazetesinden Buse Pehlivan'ın haberine göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Alper Tasalı hakkında verilen tutuksuz yargılanma kararını kaldırdı ve "Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler Alper Tasalı'yı yakalayarak gözaltına aldı. Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Tasalı'nın, çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.