Fatma Şahin'in konuk olduğu yayında çalışana tokat atıldı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Gün Başlıyor" adlı programda bir çalışana yayın sırasında tokat attığı ortaya çıktı.

Twitter hesabından bir video paylaşan gazeteci Talat Atilla, 17 Aralık'ta AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu Habertürk yayında yaşananları aktardı.

Paylaşılan videoda Sarıkaya'nın yayın konuğu Şahin ile konuştuğu sırada yanına gelen bir kişinin kulaklıkla ses bağlantısını kontrol ettiği, Sarıkaya'nın bir anda sinirlenip yanındaki kişiye tokat attığı görüntülere yansıdı.