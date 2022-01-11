Fatma Şahin kendi partisinin belediyesine isyan etti: Kan kusup kızılcık şerbeti içiyorum

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, kentin yeni yerleşim birimi olan ve geçtiğimiz günlerde AKP'li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun arsasının Düzenleme Ortaklık Payı'nı (DOP), imara konu olan arsadan değil de, daha düşük değerli arsadan verdiği, bu yüzden de rant sağladığı iddialarıyla gündeme gelen Yamaçtepe'deki imar düzenlemelerine değindi.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre; Yamaçtepe'nin su, kanalizasyon, yol, kaldırım çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi olarak 850 milyon TL harcayacaklarını belirten Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir bölgeyi imara açmak en kolayı. Bunun yanı sıra büyükşehir, altyapı ve üstyapı çalışmalarını da üstlendi. Sizlere Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi'nin örneğini vereceğim. Biz Yamaçtepe'yi altyapı harcamaları için 250 milyon Türk lirası bir harcama söz konusuydu. Üstyapıda da bu rakam 600 milyondu. Yalnızca Yamaçtepe'ye harcanan bedeli görüyorsunuz. Biz üstyapı için 600 milyonu ödüyoruz. Kan kusup kızılcık şerbeti içiyorum, sesimi çıkartmıyorum. Şehir zarar görmesin diyorum.”

'Biz harcıyoruz, para ilçe belediyesine gidiyor'

Parselizasyon ve planlamanın ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olduğu için paranın da ilçe belediyesine gittiğini söyleyen Şahin, tepkisini şöyle devam ettirdi:

"Yamaçtepe sayesinde ilçenin alacağı para tutarı, 1,5 milyar Türk lirası dolaylarında. Bakkal hesabıyla sizlere söylüyorum. Büyükşehir olarak Yamaçtepe için altyapı ve üstyapı harcamaları için 850 milyon Türk lirası basıyoruz.

İlçede buradan 2 katı para elde ediyor. Biz birlik olalım dedik. Vallahi başaramadık. Kardeş olalım, kapsayıcı olalım düşüncesiyle hareket ediyorum ama yeterli gelmiyor. Ben sizin vicdanınıza güvendiğim için size bu bilgiyi teslim ediyorum."