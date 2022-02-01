Fatma Girik'in ölümünün ardından hastaneye dava: 'Bilerek öldürüldü'

Günay Girik, ablası Fatma Girik'in tedavi gördüğü hastaneye ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Girik, "Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten" suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Günay Girik, yeğeni Ahu Turanlı’ya da dava açtığını belirtti. Girik, “Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bu süreç boyunca ‘Fatma Girik’in mal varlığına tedbir konulması’ hakkında hukuki süreç başlattık. Artık süreç yargıdadır. Tüm bu süreç avukatımız tarafından takip edilecektir" dedi.



