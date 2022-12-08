Fatih'teki silahlı çatışmanın arkasından Tacikistan mafyası çıktı

İstanbul'da 5 Aralık Pazartesi günü iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda 26 yaşındaki Bahodur Barotov yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralanmıştı.

Fatih Aksaray Mesih Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından 12 kişi gözaltına alınmıştı.

DHA'nın haberine göre güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği "iki gruba ayrılan şüphelilerin birbirlerine silah göstererek tehditler savurduklarını, ardından koşarak gelen bir kişinin ateş etmeye başladığını" tespit etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada çatışan şüphelilerin Tacikistanlı bir şebeke olduğu belirlendi.

Şebekenin, Tacikistan'dan gelen "iş insanlarını", "Burada bizim iznimiz olmadan iş yapamazsınız" diyerek tehdit ederek para aldıkları iddia edildi.

Öte yandan son işlerinde bir "iş adamından" para alınmasına "O benim arkadaşım ondan para almayalım" diye karşı çıkan bir şebeke üyesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıktığı, olay gecesi bu konuyu konuşmak için bir araya gelen şüphelilerin tartışmaya başladığı ve sonra çatıştığı belirtildi.

Polis olayda silah kullandığı ve Bahodur Barotov'u öldürdüğü belirlenen 35 yaşındaki Shahron A.'nın aralarında bulunduğu Tacikistan uyruklu 12 şahsı gözaltına aldı.