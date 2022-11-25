CHP'li Kuşoğlu: Ekonominin, siyasetin, suç trafiğinin iç içe geçtiği bir yapı söz konusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM’de, ekonomik yapıyı kaynağı belirsiz para üzerinden eleştirdi. Kuşoğlu, “İnsanın evine giren paranın kaynağı belli değilse bu onu mutlu edebilir mi? Türkiye’ye de aynı şekilde giren para bizi mutlu etmiyor. İtalyan mafya liderinin Türkiye’de 4 sene sonra yakalandığı, Sırbistan mafya liderinin 8 yıl kaldığı, birçok mafya liderinin Türkiye’de olduğu, Türkiye’den kendi paralarının değerini belirlediği konuşuluyor. Böyle bir ülke olduk. Maalesef güvenliğin, ekonominin, siyasetin, suç trafiğinin iç içe geçtiği bir yapı söz konusu. Bu Net Hata Noksan rakımı, cari açık rakamı da bunları net olarak ortaya koyuyor. Bunlarla mücadele edilmesi gerekiyor” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmeleri sürüyor. Komisyonda konuşan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türkiye’nin en çok göç alan ülke olurken bir taraftan da beyin göçü verdiğine dikkat çekti. Kuşoğlu şunları söyledi:

'Dünyada bir antidemokratik gelişme de mevcut'

“Dünyada yeni bir denge arayışı var. Bu denge arayışı özellikle Batı’dan Doğu’ya doğru gücün kaymasını getiriyor. Doğu’da yeni kalkınmakta olan ülkeler var. Bunlar hızla kalkınıyor. Bu kalkınma yarışında öne geçmeye çalışıyorlar. Ekonomik olarak oluşan bu algı aynı zamanda askeri, kültürel ve sosyal alanlarda da geçerli. Güç dengesinin değişmekte olduğunu görüyoruz.

Küresel çapta dünyada en büyük göç olayını yaşıyoruz. Çok büyük bir göç söz konusu ve bu göç olgusu gelişerek devam edecek. Bu da tabii dünyada özgürlüklere, demokrasiye ket vuruyor. Büyük sıkıntılar doğuruyor. Batı kendilerine doğru olan bu göçlerden kendilerini korumak için daha devletçi daha anti demokratik daha milliyetçi daha tutucu eğilimlerini artırıyorlar. Bunun sonucu olarak dünyada bir antidemokratik gelişme de mevcut.

'Beyin göçü var sermaye göçü de var'

Türkiye en fazla göç alan ülke, nüfusuna göre bizden daha fazla mültecinin olduğu bir ülke yok ama biz aynı zamanda göç veriyoruz. Gelen mülteciler eğitimsiz, bize entegre olmuş kişiler değil. Biz de o yönde bir çalışma yapmıyoruz, ama bir taraftan da biz göç veriyoruz. Aklı başında, iyi yetişmiş gençlerimizi yurt dışına gönderiyoruz. Beyin göçü var sermaye göçü de var. 2014-2015’te yurt dışında Türk vatandaşlarına ait 150 milyar dolara yakın bir para mevcuttu, o zamanki Hazine ve Maliye Bakanı bunu açıklamıştı. Şu anda 150 milyar doların çok daha üzerinde yurt dışında Türk vatandaşlarına ait sermaye var. Bu vahim bir tablo yaratıyor.

'Afganlı beş arkadaşını bıçaklıyor, öldürüyor tekrar geldiği gibi gidebiliyor'

Mülteciler entegre edilmemiş, nerede oldukları belli değil, sayısını bile tam olarak bilmiyoruz. Türkiye’nin başkentinde geliyor bir Afganlı beş arkadaşını bıçaklıyor, öldürüyor tekrar geldiği gibi gidebiliyor. Nereden geldi, nereden çıkış yaptı belli değil. Türkiye’de mülteciler kaçak çalışıyor, işte kurabiliyor, esnafla rekabet edebiliyor. Kayıt dışı olarak esnaflık yapıyor, iş adamlığı yapıyor vergi numarası yok. Sosyal güvenlik primi yatırmıyor ama çalışabiliyor.

'Net Hata Noksan tarihte ilk kez 28 milyar doların üzerine çıkmış bu nedir?'

Kamu mali yapısı, kurumların yapısı da bozulmuş durumda. Dinamik bir mücadele ortaya konamıyor. Bunun en önemli sebebi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu olumsuz gelişimi kavrayamıyor bir türlü, bununla mücadele edemiyor Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Net Hata Noksan tarihte ilk kez 28 milyar doların üzerine çıkmış bu nedir? Şimdiye kadar açıklayabilen olmadı. Bakanlar buradan geldi geçti. Hiçbirisi de ekonomiyle ilgili bunu açıklayamadı. Bu cari açık, ‘uyuşturucu, mafya bağlantılıdır, diğer suç örgütleriyle bağlantılıdır’ dendiğinde de her şey söylendi. Peki o zaman Net Hata Noksan nedir? Cari açık bu sene 60 milyar doları bulacak bu sene bu nedir?

İnsanın evine giren paranın kaynağı belli değilse bu onu mutlu edebilir mi? Türkiye’ye de aynı şekilde giren para bizi mutlu etmiyor. İtalyan mafya liderinin Türkiye’de 4 sene sonra yakalandığı, Sırbistan mafya liderinin 8 yıl kaldığı, Gürcü, Rus birçok mafya liderinin Türkiye’de olduğu, Türkiye’den kendi paralarının değerini belirlediği konuşuluyor. Böyle bir ülke olduk. Maalesef güvenliğin, ekonominin, siyasetin, suç trafiğinin iç içe geçtiği bir yapı söz konusu. Bu Net Hata Noksan rakamı, cari açık rakamı da bunları net olarak ortaya koyuyor. Bunlarla mücadele edilmesi gerekiyor.”