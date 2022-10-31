Timur Soykan cinayetleri yazdı: Türkiye mafya üssüne dönüştü

Gazeteci Timur Soykan, son olarak Ataşehir'de yaşayan Elnur Gasimov cinayetine dikkat çekerek, "Türkiye’nin dünyanın mafya üssüne dönüştürülmesinin her gün bir başka örneğiyle yüzleşiyoruz" dedi.

Soykan, Birgün'deki 'Bir mafya cinayetinin anatomisi' başlıklı yazısında şunları anlattı:

Elnur Gasimov, Ataşehir’de lüks bir sitede yaşıyordu. Yeğeni ile yürürken bir otomobilden açılan ateşle öldürüldü.

Türkiye’nin dünyanın mafya üssüne dönüştürülmesinin her gün bir başka örneğiyle yüzleşiyoruz.

Sırp mafya babası Jolan Vukotiç’in 8 Eylül’de İstanbul’un göbeği Mecidiyeköy’de öldürülmesi Balkan mafya savaşında bir dönüm noktasıydı.

26 Ekim’de ise İstanbul Ataşehir’de Kafkas mafya savaşında çok önemli bir cinayet işlendi. Azerbaycanlı mafya lideri Elnur Gasimov öldürüldü.

Bu cinayet yıllardır Türkiye’de süren yabancı mafya gruplarının çok kanlı savaşında son hamleydi.

Elnur Gasimov, 6 yıl önce İstanbul Beşiktaş’ta öldürülen meşhur Azerbaycanlı mafya babası Rövşen Caniyev’in adamlarındandı.

(...)

Şimdi Elnur Gasimov’un intikamı için hazırlıklar yapıldığına şüphe yok. Belki silahlar yeniden Türkiye’de ateşlenecek. Acaba Elnur Gasimov’un öldürülmesiyle ilgili karanlıkta bırakılan hangi bağlantılar var? Bu suç örgütlerine kapsamlı operasyonlar yapılmadığı ve yerel bağlantıları ortaya konulmadığı için Türkiye dünya mafyasının yolgeçen hanına döndü.

AVM’lerde, cadde ve sokaklarda Azerbaycanlı, Rus, Özbek, Kazak, Gürcistanlı, Çeçen, Sırp mafya grupları çatışırken hepimiz namlunun ucundayız. Türkiye ise dipsiz bir bataklığın içinde.

