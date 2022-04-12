Fatih’te silahlı çatışma: İranlı turist kadın yaşamını yitirdi

İstanbul Fatih’te Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi’nde Cumartesi gecesi meydana gelen olayda, iddiaya göre, silahlı bir şüpheli sokağın köşesinde husumetli olduğu kişinin geçmesini bekledi. Husumetlisini gören şüpheli belindeki silahı çıkararak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğrayan adam da yanındaki silahla ateş ederek karşılık verdi.

Ailesiyle beraber oteline yürüyen İranlı turist kadının göğsüne mermi isabet etti. O sırada bir otelin resepsiyonunda bulunan 2 emniyet bekçisi silah seslerini duyarak dışarı çıktı. Bekçilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede İranlı turist kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)