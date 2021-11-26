Fatih Yaşlı: Sosyalistlerin emekçi halkın ittifakını kurması kaçınılmaz

Dayanışma Meclisi üyesi akademisyen-yazar Fatih Yaşlı gündemdeki gelişmeleri Evrensel gazetesine değerlendirdi.

AKP’nin iktidar stratejisi içerisinde bugüne kadar seçimler ve sandığın hep en önemli araç olduğunu söyleyen Fatih Yaşlı “AKP demokrasiyi ‘milli irade’ söylemi üzerinden sandığa indirgedi ve seçimlerde kazandığı her başarıyı da icraatlarının meşruiyet kaynağı olarak gösterdi. Demokrasinin bütünüyle sandığa indirgenmesi ‘siyasal katılım’ denilen olguyu tamamen ortadan kaldırırken, grev, miting, boykot gibi demokratik araç ve yöntemlerin de gayrimeşru ilan edilmesini beraberinde getirdi. Dost-düşman ikiliği üzerine kurulan siyaset anlayışı gereği, bu tür eylemleri yapanlar gayrimilli olmakla, darbecilikle, bölücülükle, teröristlikle suçlandılar. Gezi’de yaşadıkları korku bunun bir basamağıydı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise gayriresmi olağanüstü hal resmileştirildi ve güvenlikçi bir bakış açısıyla kriminalize edilen sokak, adım adım toplumsal muhalefete kapatıldı” dedi.

'En kritik konularda sessiz kaldı'

“Ancak AKP’nin asıl başarısı, sokakta siyaset yapmanın gayrimeşruluğunu düzen muhalefetine de kabul ettirmesi oldu” diyen Yaşlı “Düzen muhalefeti ‘Bizi sokağa dökmek istiyorlar’, ‘AKP’nin işine yarar’, ‘Bu onların ekmeğine yağ sürer’ gibi söylemlerle sokaktan uzak durdu. Mühürsüz oylar ya da İstanbul seçimlerinin iptali gibi en kritik konularda dahi sessiz kalmayı tercih etti. İşin kötü tarafı, bu söylem muhalif seçmenler arasında da hayli geniş bir oranda kabul gördü ve sokağa çıkmanın AKP’ye yarayacağına dair kanaat maalesef yerleşik hale geldi” ifadesini kullandı.

Bu tartışmalarla birlikte gözden kaçan noktaların olduğunu söyleyen Yaşlı “Millet İttifakı sokağa çıkmanın AKP’ye yarayacağına geçmişe göre daha fazla inanıyor; çünkü AKP’nin en güçlü silahı olan sandığı artık yitirdiğini ve seçimi kazanmasının imkansız olduğunu düşünüyor. AKP sıradan bir parti değil, rejim inşa eden bir parti ve tam da bu nedenle bizi bekleyen şey serbest, adil ve eşit şartlarda yapılacak bir seçim olmayacak. İktidar, seçimleri kazanmak için sandık dışı bir oyun kurmaya mecbur olduğunu biliyor ve eğer hiçbir şey yapmadan evde oturup ne zaman ve nasıl yapılacağı bilinmeyen bir seçim beklenirse, iktidarın bu oyunu kurma ihtimali o kadar yükselecek” dedi.

'Demokrasi sandıktan ibaret değil'

İktidar, sandık dışı bütün yolları antidemokratik ilan ederken muhalefetin de söyleminde sürekli ‘biz AKP’yi demokratik yollarla, seçimle göndereceğiz’ vurgusu yaptığını ifade eden Yaşlı “Oysa demokrasi sandıktan ibaret olmadığı gibi, sandık ve sokak da birbirini çelen, birbirinin antitezi olan şeyler değildir. Sokaktan desteklenmeyen, kitlelerin dahil olmadığı, sendikaların, öğrenci hareketinin içerisinde yer almadığı, grevsiz, mitingsiz, boykotsuz bir seçim stratejisi, rejim inşa etmiş, devletleşmiş bir parti karşısında işe yaramayacaktır; tam tersine az önce sözünü ettiğim şekilde AKP’nin yeni bir oyun kurmasını kolaylaştıracaktır. Dahası, sokağı bu kadar öcüleştirenlerin ve iktidarın sokakta her türlü provokasyonu yapabileceğini söyleyenlerin, aynı iktidarın ülkeyi serbest seçimlere götüreceğine ve sonuçları da tıpış tıpış kabul edebileceğine dair inançları ve bunun üzerine bir strateji kurmaları açık bir şekilde birbiriyle çelişmektedir. Eğer AKP iktidardan gitmemek için her şeyi göze almışsa, topluma ‘Seçimleri bekleyin’ demenin nasıl bir mantığı olabilir, sokakta yapabileceklerinin aynısını sandıkta da yapmayacak mıdır? Muhalefetin bu soruya verebileceği herhangi bir yanıt yoktur” ifadelerini kullandı.

“Peki düzen muhalefeti bunları bilmiyor olabilir mi?” sorusunu soran Yaşlı “Elbette ki biliyorlar, ancak AKP-sonrasına dair tahayyüllerinin merkezinde sağ bir restorasyon olması nedeniyle, bu restorasyonda sola ve emekçi halka hakiki bir şekilde yer vermeyi düşünmedikleri ve kitlelerin kendi talepleriyle siyaset sahnesine çıkıp özneleşmesinden korktukları için ‘Aman oyuna gelmeyelim’ diyerek sokaktan uzak durma çağrılarında bulunuyorlar. Türkiye bugün tarihinin en büyük krizinden geçiyor ve toplumda büyük bir sınıfsal öfke birikiyor, düzen muhalefeti bu biriken öfkenin uzanabileceği yere dair en az iktidar kadar büyük bir korku duyuyor, çünkü sermaye düzeninin bekası onların siyasetinin de merkezinde yer alıyor. Alelacele alınan ama 4 Aralık tarihinde ve Mersin’de yapılacak miting kararı da bu söylediklerimi değiştirmiyor, şu an itibariyle toplumun “Gazını almak” için atılan bir adım olmasından başka bir anlamı yok bu kararın” dedi.

'Emekçiler özne haline getirilmeli'

Yaşlı şu ifadeleri kullandı: “Tüm bu söylediklerim, son günlerde yapılan tartışmalara da atıf yapacak olursam, Cumhur ve Millet İttifaklarının dışında, emekçi halkın taleplerini siyasete taşımayı, emekçilerin siyasi bir özne haline gelmesini sağlamayı, ülkenin yeni bir sağ iktidara teslim edilmesi ve geleceğinin bir kez daha çalınması planlarına karşı kurulacak sahici bir alternatifi kaçınılmaz kılıyor. Eğer sosyalistler emekçi halkın ittifakını kurabilirlerse, böyle bir alternatif haline gelebilirler ve düzen siyasetinin aktörleri dışında yeni ve elbette ki düzen dışı bir aktör Türkiye siyaset sahnesindeki yerini alabilir”