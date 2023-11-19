Fatih Yaşlı: Erdoğan ağzındaki baklayı çıkartmış olabilir

Akademisyen ve soL yazarı Fatih Yaşlı, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Etimesgut Örgütü’nün Eryaman Semt Evi'nde düzenlediği “Düzenin krizi ve halk ne yapmalı?” başlıklı söyleşiye konuk oldu.

Türkiye’de bir çoklu kriz konjonktürü oluştuğunu ve bu krizlerin düzenin farklı kesimlerinde farklı yansımalara yol açtığını belirterek sözlerine başlayan Yaşlı, 2008 yılında başlayan dünya ekonomik krizinin Türkiye’de zaten bozuk olan gelir dağılımını daha da kötü hale getirerek tam anlamıyla bir bölüşüm şoku yaşanır hale geldiğine değindi.

Yaşlı, ihracata dayalı büyüme stratejisinin Türkiye’deki iş ve sermaye çevrelerinin uluslararası piyasayla rekabet edebilmesi adına daha fazla kemer sıkarak iç talebi azaltma ve reel ücretlerin geriletilmesi politikalarıyla beraber 2024’te halkın daha fazla açlık ve yoksullukla sınanacağını belirtti.

Bu aşamada önümüzdeki yerel seçimlerin olduğu döneme iktidar partisinin ve düzen muhalefetinin bir meşruiyet krizi yaşayarak girdiğini söyleyen Yaşlı, ülkede yaşanan ekonomik krizin ağırlaşmasıyla birtakım toplumsal kıpırdanmaların ortaya çıkacağını, bu noktada halkın tepkisini sokağa taşımanın ve buradan doğacak enerjiyle düzen karşıtı siyaseti güçlendirmenin sol ve sosyalist çevrelerin ilk görevi olması gerektiğini dile getirdi.

AKP’nin 2018 yılında ilan ettiği yeni ekonomik modelin ülke ekonomisine bindirdiği yükün kur patlamaları, yüksek enflasyon, temel tüketim malzemelerinin fiyatlarındaki önlenemez artışlarla halkın derin yoksullaşmasıyla sonuçlandığını belirten Fatih Yaşlı, AKP'nin genel seçimleri kazanmasıyla birlikte Mehmet Şimşek’i ekonomi yönetiminin başına getirerek bu modelden vazgeçildiğini ilan ettiğini ve bunun halka daha fazla kemer sıkma ve reel ücretlerde gerileme olarak döneceğini vurguladı.

'Erdoğan'ın bu çıkışı MHP'den kurtulmak adına bir adım olabilir'

Son günlerde Anayasa Mahkemesi’nin seçilmiş milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararı ile Yargıtay’ın bu karara itirazı sonucunda ortaya çıkan yargı krizinin suni bir gündem olabileceğini söyleyen Yaşlı şunları kaydetti:

“Erdoğan’ın yüzde 50+1 oy alma şartının kaldırılmasının ülkenin önünü açmak için gerekli olduğunu dile getirmesi bugün yüksek yargıda yaşanan krizin aslında suni bir kriz olabileceğini göstermiştir. Erdoğan bu krize dayanarak Anayasa Mahkemesi’nin yetki alanının daraltılmasını ve yeni bir anayasa hazırlanmasını gündeme taşıyarak ağzındaki baklayı çıkartmış olabilir. Cumhur ittifakı içerisinde MHP’nin yargı ve emniyet çevresinde kadrolaşması, mafya ve suç örgütleriyle kurduğu ilişkiler açısından aldığı oy oranından daha fazla bir güç sahibi haline gelmiş durumda ve Erdoğan’ın bu çıkışı MHP’den kurtulmak adına bir adım olabilir. Bu anlamda MHP de elinde bulundurduğu güçten vazgeçmemek için bu anayasa değişikliği konusunda ayak direyebilir."

'Muhalefet içindeki kriz tam anlamıyla çözülmüş değil'

Ana muhalefet partisinin durumuna da değinen Yaşlı toplumu pasifize eden ve sandığa yönlendiren Kılıçdaroğlu’nun yerine kurultayda görünüşte Özgür Özel’in fiiliyatta ise Ekrem İmamoğlu’nun yönetimi almasının tabanda yeni bir umut yarattığını dile getirdi.

Yaşlı şunları söyledi:

“Özgür Özel parti içinden gelen bir figürken Ekrem İmamoğlu klasik sağcı, popüler, cemaatlerle de sermaye çevreleriyle de arası iyi ve uyumlu bir siyasetçi. Bu da ilerleyen dönemde aralarında gerilim oluşturabilir. Bu anlamda baktığımızda muhalefet içerisindeki kriz de tam anlamıyla çözülmüş değil. Belki bir nebze Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu gençlik ve dinamizmleriyle buna bir çare bulabilir. Ama en nihayetinde sokağı örgütlemeyen bir CHP’nin tabanı ve seçmeniyle barışması mümkün değildir. Bu yüzden Özgür Özel’in son dönemde yaptığı açıklamalar ve 'anayasaya karşı çıkmak darbe girişimidir' diyerek yurttaşları direnmeye çağırması bir anlam ifade etse de yıllarca AKP’nin sokağı kriminalize etmesi ve CHP’nin topluma sandığı işaret etmesi yüzünden bugün sokağa çıkaracak insan bulamıyorlar.”

THTM'ye destek çağrısı

Etkinliğin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Fatih Yaşlı, bugün herhangi bir siyasi odak tarafından temsil edilmeyen sol, yurtsever, Atatürkçü kesimler ile sosyalistlerin birbirleriyle buluşması gerektiğini söyleyerek yurttaşları geçtiğimiz günlerde kuruluşu ilan edilen Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’ne (THTM) destek vermeye ve semt evlerinde bir araya gelmeye davet etti.