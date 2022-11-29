Sosyal medya hesabından, istinaf mahkemesi heyeti hakimlerini hedef gösterdiği iddiasıyla yargılanan Fatih Tezcan'ın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti.

DHA'da yer alan habere göre, duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Fatih Tezcan beraatını talep etti. Tezcanın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek hakkında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanık Fatih Tezcan hakkında beraat kararı verdi. Heyet, kararın oy çokluğuyla alındığını ve mahkeme başkanının karara karşı oy kullandığını belirtti.