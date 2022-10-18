Yandaş isim Fatih Tezcan: Neden cezaevindeyim bilmiyorum, isimlerinin baş harfini yayımladım

Sosyal medya hesabından istinaf mahkemesi heyeti hakimlerini hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılanan AKP yandaşı isimlerden Fatih Tezcan, hakkındaki başka bir dava kapsamında cezaevinde bulunuyor.

Davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Tezcan'ın bir yıldan üç3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Tezcan savunmasında, neden cezaevinde olduğunu anlamadığını söyleyerek, "Savunma yaptığım halde neden cezaevindeyim. Ben terörle mücadele eden biriyim. İzinsiz paylaşım yapmış değilim. Neden hakkımda dava açılmış anlamış değilim. Benim paylaşım yapma sebebim, Mehmet Ağar hakkında verilen kararın neden 48 gün gizlendiği. Oysa benim paylaştığım bilgiler, Adalet Bakanlığı sitesinde de mevcuttur. Paylaştığım bilgiler her yerde yayınlanmıştı. Hakimlerin sicil numaralarını yayınlamadım, isimlerinin baş harflerini yayınladım" dedi.

Tezcan’ın avukatı Zeynep Geçen ise "Müvekkil her vatandaşın araştırarak sahip olabileceği bilgileri paylaşmıştır. Dosyada da gizlilik kararı yoktur. Benzer suçtan yargılanan gazeteciler beraat etmişlerdir. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti Tezcan'ın avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.