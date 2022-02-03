Fatih Terim'e 'beddua' davası sonuçlandı

Buse Terim, dava açıp 60 bin liralık tazminat talebinde bulunmuştu. Dava, önceki gün sonuçlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Mehmet Y.’nin 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Buse Terim Bahçekapılı, şahsına ve babasına hakaret ve beddua eden kişiye tazminat davası açıp 22 bin lira kazandı.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, kendisine ve babasına sosyal medya üzerinden beddua eden Mehmet Y. adlı kişiye 60 bin liralık tazminat davası açmıştı. Mahkeme, "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" diyen şahsın 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Küfür ve 'beddua' etti

Önce Fatih Terim'e sinkaflı küfür paylaşımlarında bulunan Mehmet Y. isimli kullanıcı ardından Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya beddua içeren bir yorum yazdı.

Yazılanı okuyunca şoke olan Buse Terim, babası Fatih Terim ile birlikte avukatı Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Tazminat ödeyecek

Yaşanan olay sonrası 60 bin lira tazminat talebine bulunan baba-kızın açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Mehmet Y.'nin 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.