Fatih Terim Galatasaray’dan gönderiliyor iddiası

Galatasaray’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Kadir Çetinçalı, Galatasaray Yönetim Kurulu’nun Fatih Terim ile çalışmak istemediğini ve kararın Burak Elmas tarafından kamuoyuna açıklanacağını iddia etti.

Çetinçalı, “Galatasaray yönetiminde toplantı yapılıyor. Yönetimde ağırlıklı olarak Fatih Terim ile yol ayrımı kararı alınması gündemde. Son kararı Başkan Burak Elmas'ın açıklaması bekleniyor” diyerek Fatih Terim’in Galatasaray’daki kariyerinin sonuna gelmiş olabileceğini söyledi.

Kadir Çetinçalı, Ajans 1905’te son dakika haberi olarak paylaştığı bilgide, “Galatasaray yönetiminde Fatih Terim’in gönderilmesi büyük oranda ağırlık kazandı. Birkaç saat içerisinde bazı şeylerin açıklanması bekleniyor. Galatasaray’da kritik anlar yaşanıyor. Şu anki duyumlar, yol ayrımının büyük bir olasılık olduğu yönünde” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, son gelen bilgilerde Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın Fatih Terim ile yolları ayırma gibi bir gündeminin olmadığı ve sezon sonuna kadar bu şekilde devam edileceği not edilmişti.