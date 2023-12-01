'Fatih Terim fonu' davası: Semih Kaya hakkında zorla getirme kararı

‘Yüksek fon getirisi’ dolandırıcılığı davasında bankacı Seçil Erzan, 20 Kasım’da hakim karşısına çıktı.

Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve iş insanlarının da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Erzan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturmayı yürüten savcıya iki kez ifade vermişti. İlk ifadesinde bazı isimleri söylemeye çekinen ve ‘korktuğunu’ söyleyen Erzan, ikinci ifadesinde ise bu isimlerden bazılarını savcıya söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre, o isimlerden biri de eski futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir oldu. Erzan ifadesinde Semih Kaya’dan da fon getirisi adı altında para aldığını ancak kendisine parasını ödediğini söyledi.

Erzan ifadesinde, “Aldığımı kendisine geri ödememe rağmen Semih Kaya’dan yakamı kurtaramadım. 'Bana bu parayı vermek zorundasın' dedi. 'Senden bu parayı ne olursa olsun alacağım' dedi. Semih Kaya’ya verdiğim parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldım” ifadelerini kullandı.

'Seni yaşatmayız' dediler

Semih Kaya ve Fırat Özdemir’in kendisini tehdit ettiğini anlatan Erzan, şunları kaydetti:

“Şöyle ki Semih Kaya ve Fırat Özdemir bana sürekli, ‘senin sonun iyi değil, neden kaçmıyorsun? Rezil olursun. Sen kötü kalplisin. Hakan Ateş’e çıkarız. Seni işten attırırım. Annen bu saatten sonra yaşamaz. Seni Türkiye’de yaşatmazlar. Benim çok tanıdığım var. MİT Başkanı'nı tanıyorum. Türkiye’de herkesi tanıyorum’ diyerek sürekli beni tehdit ettiler. Hatta şubat ve mart aylarında Göktürk’teki evime gelerek, ‘Sen burada yaşayamazsın, biz her şeyi yaparız. Seni yaşatmayız’ dediler.”

Zorla getirme kararı

Semih Kaya da savcılığa müşteki olarak ifade verdi. Ancak açılan davada Semih Kaya’ya ve menajeri Fırat Özdemir’e iddianamede müşteki olarak yer verilmedi. İki isim davanın yapılan ilk duruşması sonrasında tanık olarak mahkemeye çağırıldı.

Davanın tutuklu dosya olmasını gerekçe gösteren mahkeme, Semih Kaya ve Fırat Özdemir’in de aralarında olduğu 12 isim hakkında zorla getirilme kararı verdi.

Öte yandan mahkeme tüm sanıkların suç tarihinden 6 ay geriye gidilerek arama, aranma ve baz bilgilerin istenmesi için BTK’ye yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Seçil Erzan’ın telefonlarının incelenebilmesi için şifrelerin mahkemeye sunmasını istedi. Erzan ve avukatına şifreleri söylemesi için 10 günlük süre verildi.