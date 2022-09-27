Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu

Gazeteci ve televizyoncu Fatih Portakal, sosyal medyada yeni adresini duyurdu. Fatih Portakal, "Kendimin patronu olmak her zaman tercih nedenim" diyerek yeni kanalını ve yayın saatini açıkladı.

Bir süredir ekrandan uzak olan eski Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal dijital platformlar üzerinden yayın yapacak.

'Fatih Portakal TV' üzerinden içerik üreteceğini söyleyen Portakal, "3 Ekim Pazartesi'den itibaren 11:30’da hafta içi her gün 'Sözün Özüyle' sizlerin karşısında olacağım. Türkiye'yi ve dünyayı sizlerle anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağım. Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız. Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak ve içerik üretecekler" ifadelerini kullandı.