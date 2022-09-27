Soylu istifasını Erdoğan'a sundu iddiası!

Ankara'da dikkat çeken bir istifa iddiası gündeme geldi. Milli Gazete'nin haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevden "affını" istedi.

Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden "affını" isterken Erdoğan'ın bu talebe ne cevap verdiği henüz bilinmiyor.

Kulislerden edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın Soylu'nun affını kabul ettiğini belirtirken, bazı çevreler bu talebi şimdilik cebinde beklettiği ifade ediliyor.

Faruk Çelik iddiası

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Bünyamin Güler, TV5 ekranlarında konuk olduğu programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine AKP'de yeni bir ismin İçişleri Bakanlığı’na getirileceğini öne sürdü.

Bünyamin Güler programda şu ifadeleri kullandı:

“Faruk Çelik çağrılıp görüşülmüş. Faruk Çelik de bütün ekibine haber vererek İçişleri Bakanlığı’na hazırlanıyor. Yakın ekibi bugün yarın Faruk Çelik’in İçişleri Bakanlığı görevine getirileceği an meselesi diyor.”