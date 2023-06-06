Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Basiretsiz ve korkak bir lider'

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Daha öncesinde de Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğine dair görüşünü dile getiren Portakal, "Basiretsiz ve korkak bir liderden bahsediyoruz. Benim gözümde artık Kemal Kılıçdaroğlu böyledir" dedi.

Portakal gündemi yorumladığı YouTube kanalında, CHP'ye ilişkin, "CHP’nin çok fazla handikapı var. Bu seçimin kaybedilmesinden sonra daha da ortaya çıktı. Hâlâ o koltuğa yapışmış gibi hisseden bir genel başkan…. Kılıçdaroğlu'na 'o koltukta kal' diyenler hem ülkeye hem CHP’ye hem Kemal Kılıçdaroğlu’na zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

'Hepsinin yalan olduğunu görüyoruz'

Konuşmasının devamında Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Portakal, şöyle dedi:

"Basiretsiz ve korkak bir liderden bahsediyoruz. Benim gözümde artık Kemal Kılıçdaroğlu böyledir. Yani öyle atıp tutan, demokrasi, işte sevgi, aşk dili şudur budur; bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz. İyi oluyor aslında, böyle tanımamız da iyi oluyor insanları.

Bu şekilde mi yönetecektiniz o zaman insanları, yazık ya saf mıyım ben ya! Ya safım ya, aptalım yani o zaman! Ama değişime inandım ben, her zaman söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu olmasa başka bir aday olsa yine ona oy verecektim. İki isim hariç. Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye hayatta vermem. Ama bunun dışında çıkacak olan adaya oy verirdim. Ama artık yeter, benden pas diyorum. Eğer bu ana muhalefet kendini yenilemeyecekse, aynı liderlerle gidecekse benim de görevim kendi adıma bunu sorgulamaktır."