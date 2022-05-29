Fatih Portakal'dan 'anket' paylaşımı: 'Koltuğu kaybeden bir Erdoğan'

Gazeteci Fatih Portakal, MAK adlı araştırma şirketinin anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
"Son tespit kaybeden bir Cumhur ittifakı, koltuğu kaybeden bir Erdoğan. Geçim seçimi belirler. Nokta" diyen Portakal, AKP ile CHP'nin at başı gittiğini, MHP'nin baraj altı kaldığını ve İYİP'in yükselişe geçtiğini dile getirdi.
Portakal'ın paylaştığı ankette AKP'nin oy oranı 28,3, CHP'nin oy oranı ise 27,1 olarak görünüyor.
Ankette Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranının yüzde 37, vermem diyenlerin oranının yüzde 46 olduğu ifade edildi.
Künyesi belli son seçim anketi #MAK’tan : at başı giden AKP/CHP, baraj altı bir MHP, eski günlerini arayan bir HDP, yükselen bir İYİparti, yüzde 2’ye yaklaşan ZaferPartisi. Son tespit kaybeden bir Cumhur ittifakı, koltuğu kaybeden bir Erdoğan. Geçim seçimi belirler. Nokta. pic.twitter.com/kbKPlXsr6p— fatih portakal (@fatihportakal) May 29, 2022