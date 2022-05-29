Fatih Portakal'dan 'anket' paylaşımı: 'Koltuğu kaybeden bir Erdoğan'

Künyesi belli son seçim anketi #MAK’tan : at başı giden AKP/CHP, baraj altı bir MHP, eski günlerini arayan bir HDP, yükselen bir İYİparti, yüzde 2’ye yaklaşan ZaferPartisi. Son tespit kaybeden bir Cumhur ittifakı, koltuğu kaybeden bir Erdoğan. Geçim seçimi belirler. Nokta. pic.twitter.com/kbKPlXsr6p