Fatih Portakal’dan 'altılı masa' yorumu: Lütfen bize 2023 yılı içinde 2 seçim yaşatmayın

Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden altılı masa yorumunda bulundu. Bir manifesto oluşturulması gerektiğini söyleyen Portakal, “Lütfen bize 2023 yılı içinde 2 seçim yaşatmayın olur mu?” dedi.

Portakal’ın paylaşımları şu şekilde:

“6’lı masayı Erdoğan ve Bahçeli yönetim zihniyetinden kurtuluş umudu olarak gören çok insan var. Değişimin şart olduğuna inanıyorlar. Ben de! Hem seçim öncesi hem sonrası isleri kolay değil. Daha önce de yazmıştım denge pamuk ipliğine bağlı. Önemli olan ilkeli siyaset…

Bahçeli Erdoğan’ın, Erdoğan Bahçeli’nin her dediğine “evet” deyip, yeşil ışık yakıyor. Dün, bugün yarın onlar için fark etmiyor. Önemli olan güç. Mutlak güç de iktidar olmakla ele geçiriliyor…

İkili arasındaki diyalog ise anlaşılamaz derecede tuhaf. Özetle; güçlü olmak adına sosyal istismarlar üzerine kurulu ilkesiz bir siyaset anlayışı. 6’lı ise prensipsiz olursa bu ikili gibi olur. Tabi 6’lıyı yönetmek 2’liyi yönetmekten daha zor. Onu da unutmasınlar!

Siyasetlerini güç kaygısından uzak toplum için farklı ama ortak potada eritilmiş ilkeler üzerine kurarlarsa iş değişir. Masayı sürdürme niyetleri varsa basit, net, bireyin anlayacağı şekilde şimdiden bir manifesto ile duyurmalılar…

Ülkeyi nasıl yöneteceklerinden hak ve özgürlüklere ve sosyal hayata, yargı bağımsızlığından atama ve sınavlara, iç barıştan dış barışa, eğitim modelinden ekonomi modeline, parti devletten normal devlete… Bunu yapmazlarsa ne olur biliyor musunuz?

Pamuk ipliğindeki o masa seçimi kazansa bile 3 ay sonra ilkesizlikten dağılır. AKMHP ortaklığı için yeni, güçlü bir fırsat doğar. 6, 2’den büyüktür, ama anlaşması da zordur. O yüzden masadaki herkes şimdiden kararını versin. Giden gitsin kendi ilkeleriyle seçime girsin.

Kalan da ortak manifesto ile toplumu inandırmaya çalışsın. Böyle bir durum biz yurttaşlar için “daha hayırlı olur” diye düşünüyorum. Lütfen bize 2023 yılı içinde 2 seçim yaşatmayın olur mu?

Ülkenin enerjisini, beklentideki yurttaşın umudunu boşa çıkarmayın. Böyle bir niyetiniz varsa siyaset tarihi sizleri iyi anmayacaktır. Bizlerin siyasal bunalıma değil, acilen siyasal çözümlere ihtiyacımız var. Umarım bu bilinçtesinizdir.”