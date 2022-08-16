'6’lı masa dağılıyor mu?'... Kulis: İttifak açıklamaları ne ifade ediyor?

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ile Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 'ittifak' açıklamaları kulislerde “6’lı masa dağılıyor mu?” sorularını gündeme getirdi.

Karamollaoğlu önceki gün Bursa’da “6’lı masanın eskiden olduğu gibi büyük öneminin kalmadığını” belirterek, “Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılınca, yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Ama onun kalkması aslında bizi de etkiler” şeklindeki sözleri kulislerde “6’lı masa dağılıyor mu?” tartışmalarına neden oldu.

“SP, 6’lı masadan ayrılacak mı?” sorusu da gündeme gelirken, Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, “Karamollaoğlu’nun kast ettiğinin 6’lı masadan bir kopuş olmadığını” söyledi. Aydın, “6’lı masa mahiyetinde bir anormallik yok. Bir defa 6’lı masanın bir araya gelişi, başlı başına sadece birtakım kanuni düzenlemelerden kaynaklı bir iş değildir. Bugün özellikle Türkiye’de muhalefet partilerinin bir araya gelmelerini elzem kılan, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlardır” dedi.

'Hedefimiz ortada, diğer değerlendirmeler anlamsız'

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Karamollaoğlu’nun Siyasi Partiler Yasası’nda yapılan değişiklikler bazında algılanması gerektiğinin altını çizen Aydın şunları kaydetti:

“Sayın Genel Başkanımız, hükümetin son yapmış olduğu değişik ile siyasi partilerin yan yana gelerek seçime girmiş olmalarının, görece oyları düşük olan partilere fayda sağlamayacağı şeklinde bir düzenleme olduğunu dile getirdi. Ancak bu durum bizim 6’lı masadan bağımsız hareket içinde olacağımız anlamına gelmiyor. 6’lı masada olan siyasi partiler bir taraftan Cumhurbaşkanlığı’nı kazanarak Türkiye’nin parlamenter sisteme dönüşünü hızlandırmak istiyor, öbür taraftan da parlamentodaki milletvekili sayısının en yüksek oranda, 6 siyasi parti arasında bölüşülmesini isterler. Bu hedef ortada olduğu müddetçe, yapılan diğer değerlendirmelerin kıymeti yok.”

Deva Partili Yeneroğlu: Önceliğimiz sistem

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Yozgat mitingi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, aday belirleme süreci için geçiş sürecinin yol haritası ve cumhurbaşkanı adayının ortak söylemine katkı sunacak temel konularda “ön koalisyon protokolü” hazırlanmasını istemişti. Babacan’ın bu sözleri de tartışmaları beraberinde getirdi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Babacan’ın sözlerinin “siyaseten yanlış yerlere çekilmek istendiğine” dikkat çekti. Geçiş sürecinde “mutabakata varılması gerektiğini” ifade eden Yeneroğlu, “Seçimlerden sonra belirlenecek yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi, ne düzeyde bilgi paylaşımı yapacak? Hangi yetkileri kullanacak? Bize göre geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetileceği ile ilgili tematik konularda anlaşılması gerekiyor. Adayın isminin müzakeresinden önce bunlar yapılmalı” ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu: Sözüm çarpıtıldı

6’lı masadan “kopuş” tartışmalarına neden olan açıklamaları SP lideri Karamollaoğlu’na da soruldu. Bursa’da gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, “İttifakların eskisi kadar önemi olmadığını söylemiştik. Bunun sebebi de iktidarın bu konuda yaptığı değişiklikler. Ancak bunun hiçbir faydası yok, hiçbir önemi yok demedik. 6’lı masa çalışmaları bundan sonra da devam edecek. İster istemez bir dayanışma içerisinde. Kimse bir kelimenin hemen alıp, çarpıtılmasını yaparak buradan bir şeyler ve yanlış neticeler çıkarmaya teşebbüs etmemeli” dedi.

