Fatih Portakal yeni zammı duyurdu

Gazeteci Fatih Portakal, 'İlaçlara yüzde 40 bu hafta içi ZAM geliyormuş. Depolar eczanelere ilaç vermiyormuş' dedi.

Haber Merkezi

Gazeteci Fatih Portakal ilaç fiyatlarına yüksek oranda zam geleceğini duyurdu.

Portakal, “Yeni bir zam haberi vereyim mi size? İlaçlara yüzde 40 bu hafta içi ZAM geliyormuş. Depolar eczanelere ilaç vermiyormuş” ifadelerini kullandı.

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