Gazeteci Fatih Portakal ilaç fiyatlarına yüksek oranda zam geleceğini duyurdu.
Portakal, “Yeni bir zam haberi vereyim mi size? İlaçlara yüzde 40 bu hafta içi ZAM geliyormuş. Depolar eczanelere ilaç vermiyormuş” ifadelerini kullandı.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Fatih Portakal yeni zammı duyurdu
Gazeteci Fatih Portakal, 'İlaçlara yüzde 40 bu hafta içi ZAM geliyormuş. Depolar eczanelere ilaç vermiyormuş' dedi.
Haber Merkezi
Gazeteci Fatih Portakal ilaç fiyatlarına yüksek oranda zam geleceğini duyurdu.
Portakal, “Yeni bir zam haberi vereyim mi size? İlaçlara yüzde 40 bu hafta içi ZAM geliyormuş. Depolar eczanelere ilaç vermiyormuş” ifadelerini kullandı.