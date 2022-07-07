Motorine indirim geliyor

Motorin grubunda 8 Temmuz Cuma günü 2,10 TL'lik bir indirim bekleniyor.

Haber Merkezi

Art arda gelen zamların ardından motorine indirim geliyor.

NTV'nin haberine göre, 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.