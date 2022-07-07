Art arda gelen zamların ardından motorine indirim geliyor.
NTV'nin haberine göre, 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Motorine indirim geliyor
Motorin grubunda 8 Temmuz Cuma günü 2,10 TL'lik bir indirim bekleniyor.
Haber Merkezi
Art arda gelen zamların ardından motorine indirim geliyor.
NTV'nin haberine göre, 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.