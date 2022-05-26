Fatih Portakal ve Şahan Gökbakar'dan dilim karpuz tepkisi

Gıda ürünleri her geçen gün zamlanmaya devam ederken, ünlü isimler de karpuzun dilim olarak satılmaya başlamasına tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından "Çocukken pazara giderdik, karpuz almadan 1 dilim ikram ederlerdi tadına bak diye...Vay bee...Güzel ülkem" paylaşımı yaptı.

Fatih Portakal ise paylaştığı videoda "ülkeyi ne hale getirdiler, dilimle karpuz yiyoruz. Biz buna alışık değiliz. Hayat pahalılığını anlatan yegane görüntü bu" dedi.

Sosyal medyadan Fatih Portakal, "Dilim karpuz; yoksullaşan ülkenin, fakirleşen toplumun simgesi. Kabahat yönetenlerde değil, ne yazık ki vahim gidişata rağmen size destek veren sorgulamayan seçmende. Ülkeler layık olduklarını yaşarlar tabi bizler de! Ama bu düzen böyle gitmemeli" ifadesini kullandı.