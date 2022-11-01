Fatih Portakal: Ben o döneklerden değilim

Gazeteci Fatih Portakal, AKP’nin 28 Ekim’de Ankara'da düzenlediği ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı toplantısına katıldığı için kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Portakal hakkında konuşulanlar için "Ben o döneklerden değilim" dedi.

'Merak etmeyin unutmadım'

Kendi YouTube kanalında konuşan Portakal, kendisi için "taraf değiştiriyor" sözlerine tepki gösterdi. Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi için kullandığı sözleri unutmadığını söyledi ve şöyle konuştu:

“Merak etmeyin unutmadım benim hakkımda yaşananları, evimin üstünde uçan dronları… Geçmişte bana Erdoğan’ın Konya meydanından söylediği sözü ben unutmadım. Her zaman aklımda, benim için geçmişte kaldı ama hakkımı helal etmiyorum kendisine. Bir gün karşılaşırsak eğer hatırlatacağım kendisine ve diyeceğim ki; hakkımı helal etmiyorum.”

‘Uyandırma servisi olayım diye...'

Fatih Portakal seçimlere 7 ay kaldığını hatırlattı ve bu yüzden yayınlarına yeniden başladığını söyledi. "Uyandırma servisi" olmak için çalıştığını ifade eden Portakal, şu ifadeleri kullandı:

“Bunu şöyle yorumlamayın ‘uçağa binersin şimdi’ arkadaş buna ihtiyacımız mı var? Ben yapsam yıllar önce de yapardım. Bakın ben vicdanlı bir insanım, ben o döneklerden değilim onu söyleyeyim. Ben sadece aklıyla ve vicdanıyla iş yapmaya çalışan bir insanım ama AKP’nin politikaları zihnime uymadığı için eleştiriyorum. Bana ne AKP’den, bana ne Erdoğan’dan yani yoksa… Babamın oğlu değil. Zihniyeti beni rahatsız ettiği için onları devamlı eleştiriyorum. Kadın bakış açısı, dine bakış açısı, etnik kökene bakış açısı, insanlara bakış açısı, farklı düşüncelere bakış açısı, çalışma hayatına, eğitime bakış açısı, sanayiye, çevreye bakış açısı… Daha ne sayayım size ama değişmediği için ben bunları eleştiriyorum.”

"Ancak bir de yaptığınız meslek var ve o mesleği hakkıyla yerine getirmek zorundasınız. Bakın seçimlere 7 ay var ben tekrar hızlı bir şekilde YouTube yayınlarına başladım. Neden biliyor musunuz? Uyandırma servisi olayım diye. Yani kafasında soru işaretleri olan insanlar varsa veya aklımızla dalga geçenlere karşı, hayır! Ben de değişen hiçbir şey yok. O yüzden diyorum ki ben dönmem. Ben doğruya doğru, eğriye eğri demesini bilen bir insanım kimseden bir menfaatim olmadığı için. Kimseden bir beklentim de olmadığı için."

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık 2018'de Konya'daki bir konuşmasında o dönem Fox TV ana haber sunucusu olan Fatih Portakal için "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı milleti sokağa çağırıyorsun. Sokağa mı çağırıyorsun işte buyur" demişti.