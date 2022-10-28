Erdoğan'ın etkinliğine katılan Fatih Portakal'dan ilk yorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tek konuşmacı olduğu 'Türkiye Yüzyılı' programına davet edilen Fatih Portakal etkinlikten ilk yorumunu yaptı.

Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye yüzyılı parçası çalındı. Görsellik güzeldi. “Yarın değil hemen şimdi” dendi. AKP’nin “seçim sloganı olacak” diye düşünüyorum. Dikkatimi çeken şu: partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan. #ankara" ifadelerini kullandı.