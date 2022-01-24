Fatih Polat: Bir dosya iki yıldır davaya dönüşmüyorsa, kudretli birileri öyle istediği içindir

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, 8 Ocak 2020 tarihinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya (Mehrî) köyünde yaşayan Hürmüz ve Şimoni Diril çiftinin kaybolmasıyla ilgili devam eden soruşturmaya ilişkin olarak, "Üzerinde ‘gizlilik’ örtüsü bulunan bir dosya iki yıldır davaya dönüşmüyorsa, kudretli birileri öyle istediği içindir. Değilse başka bir sonuç görelim" ifadesini kullandı.
Polat, "Şırnak’taki Diril soruşturmasında failleri kim koruyor?" başlıklı yazısında, Hurmüz ve Şimuni Diril çiftinin ortadan kaybolmasından 16 ay sonra, 9-10 Mayıs 2021 tarihlerinde Marta Şimuni Kilisesi’ne saldırıda bulunulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: