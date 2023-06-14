Fatih Erbakan yine 6284'ü hedef aldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, isim vermeden Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u (6284) hedef aldı, yasanın kaldırılması için çalışacaklarını söyledi.

Eyüpsultan'da partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen programda yerel basın temsilcileriyle bir araya gelen Erbakan, seçimdeki çalışmalarından dolayı ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretlerinde bulunduğunu söyledi.

‘Yuva yıkan yasaların ıslah edilmesi için Meclis’te mücadele edeceğiz’

Erbakan şöyle konuştu:

"En fazla önem verdiğimiz konulardan biri önce ahlak ve maneviyat anlayışının tüm ülkemizde, bürokraside, eğitim sisteminde, müfredatta hakim olması için mücadele edeceğiz. Ahiret öncelikli nesiller yetiştiren, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştiren bir eğitim sistemi için mücadele edeceğiz. Gayriahlaki yayınları yapan, toplumun, yeni nesillerin, gençlerimizin ahlakını ifsat eden medyanın bu durumunun düzeltilmesi, aile yapımıza, tarihimize, güzel kültürümüze uygun yayınlar yapar hale gelmesi için mücadele edeceğiz. LGBT gibi sapkın oluşumların faaliyetlerinin durdurulması ve aynı zamanda aile bütünlüğünün korunması için de Avrupa'dan ithal birtakım yuva yıkan yasaların ıslah edilmesi için mecliste mücadele edeceğiz." (AA)