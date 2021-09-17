Fatih Erbakan: PCR testi zorunluluğunun kaldırılması için Danıştay'a başvurduk

Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan, aşı karşıtı açıklamaların ardından PCR testi zorunluluğunun kaldırılması için başvuru yaptıklarını duyurdu.

"Bu aşıda mRNA aşı teknolojisi kullanılıyor. mRNA demek; hücre çekirdeğine etki eden demek. Hücre çekirdeğine etki, çok ürkütücü sonuçlar doğurur. Mutasyonlar, sakat doğumlar ve kuyruklu insanların doğumu gibi sonuçlar mümkün" diyen Erbakan, "Aşı olmadım, kaçabildiğimiz kadar kaçacağız. Ancak PCR testi büyük bir zorlama ve zulüm. Vatandaş PCR işkencesi çekmemek için aşı oluyor. Bununla ilgili Danıştay'a resmî başvuruda bulunduk" ifadesini kullandı.