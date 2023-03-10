Fatih Erbakan: Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediler, değerlendireceğiz

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.

Yıldırım, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Seçim takvimi netleştikçe partiler arası görüşme trafiği yoğunlaşmaya başladı. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ettik. Önümüzdeki seçimlerle ilgili, karşılıklı görüş alıverişinde bulunduk. Çok verimli bir görüşme oldu. İnşallah birlikte bu seçimlerde yol yürüyelim. Fatih Bey kendi partisiyle değerlendirmelerini yapıp görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklar. Ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Erbakan görüşmenin ardından şu açıklamada bulundu:

"Yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmeler yapıp istişare edeceğiz."