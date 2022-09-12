Fatih Erbakan: Kasımda erken seçim yapabilirler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İktidarın mevcut şartlarda bu kışı geçirmesi zor görünüyor. Çünkü dükkanı döndüremiyorlar. Bu yüzden diyorum ki kasımda erken seçim yapabilirler” dedi.

Partisinin Trabzon İl Başkanlığı’nın dün yapılan olağan kongresinde konuşan Erbakan şunları söyledi:

“Kaynak lazım olduğu zaman borç al, o borcun faizini zamla vergiyle millete ödet. Devletin ve milletin varlıklarını sata sata borcu öde. Böyle yapa yapa şimdi deniz bitti. Merkez Bankası’nın rezervi eksi 62 milyar dolara kadar düştü. Dış borç ödeyecek döviz yok. Bir senede geri ödenmesi gereken dış borç 180 milyar doları buluyor. Dış ticaret açığı 100 milyar dolar… Yani bir senede 280 milyar dolar bulmaları lazım. Neredeyse her gün 1 milyar dolar eder bu. Ancak bulunamıyor. Çünkü ülke olarak kredibilitemiz kalmamış. Swap anlaşmaları peşinde koşuyorlar. Katar’ın, Suudi Arabistan’ın peşinde koşuyorlar. Yani borcu borçla kapatma peşindeler. Sayın Cumhurbaşkanı, iki gün önce bunu itiraf etti; ‘Sağ olsun, dostlarımızdan aldığımız borçlarla Merkez Bankası’nı rahata çıkaracağız’ diyor. İktidarın mevcut şartlarda bu kışı geçirmesi zor görünüyor. Çünkü dükkanı döndüremiyorlar. Bu yüzden diyorum ki kasımda erken seçim yapabilirler."