Fatih Erbakan: Altı benzemez sürekli bir araya geliyor, altın gününe döndü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de partisinin ikinci olağan il kongresine katıldı.

DHA'nın haberine göre Erbakan, "Muhalifsen masa başındakilere gideceksin, Cumhur İttifakı isen kasa başındakilere gideceksin. Onun dışında hiçbir alternatif yok" diye konuştu.

Altılı masayla ilgili konuşan Erbakan şunları söyledi:

"Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli bir araya geliyorlar. Artık bunlar altın gününe döndü. Toplanıp fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar. Bir de sürekli birbirleri ile atışıyorlar. En son HDP'ye bakanlık vereceğiz mi vermeyeceğiz mi diye tartıştılar çünkü HDP gizli ortak. Sürekli birbirleriyle atışma içerisindeler. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa 6'sı da masa başında olmak üzere tam 36 kez bir araya geldiler. Ne konuşuyorsunuz bu masada? 36 kez bir araya geliyorsunuz ortada bir kaynak paketiniz var mı? Yok. Şu milletin canını yakan ekonomik krize bir çözümünüz var mı? Yok. Ortaya bir cumhurbaşkanı adayı çıkarabildiniz mi? Onu da çıkaramadınız. Fotoğraf çektirip yiyip içip dağılıyorlar. Milletin derdi nerede bunların hali nerede? Bunlardan millete bir fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz."