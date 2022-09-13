Fatih Erbakan erken seçim için tarih verdi

Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanlığı'nın kongresine katılan Fatih Erbakan, erken seçim iddiasında bulundu.

Merkez Bankası'nın rezervinin eksi 62 milyar dolara kadar düştüğünü söyleyen Erbakan, "Dış borç ödeyecek döviz yok. Bir senede geri ödenmesi gereken dış borç 180 milyar doları buluyor. Dış ticaret açığı 100 milyar dolar. Yani bir senede 280 milyar dolar bulmaları lazım. Neredeyse her gün 1 milyar dolar eder bu. Ancak bulunamıyor" dedi.

Erbakan, "Katar'ın, Suudi Arabistan'ın peşinde koşuyorlar. Yani borcu borçla kapatma peşindeler. Sayın Cumhurbaşkanı, iki gün önce bunu itiraf etti; 'Sağ olsun, dostlarımızdan aldığımız borçlarla Merkez Bankası'nı rahata çıkaracağız' diyor. İktidarın mevcut şartlarda bu kışı geçirmesi zor görünüyor. Çünkü dükkanı döndüremiyorlar. Bu yüzden diyorum ki kasımda erken seçim yapabilirler" diye konuştu.