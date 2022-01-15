Fatih Erbakan erken seçim beklediği tarihi açıkladı

Düzce’de bir restoranda partililerle bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Erbakan, ekim ya da kasım ayında erken seçim beklediklerini ifade ederek şunları söyledi:
- Ekonomik sıkıntılardan dolayı erken seçimin olması gündeme gelebilir. Halkta biriken enerji, gerçekten bıçağın kemiğe dayanmış olması, halkın tepkisi bir an önce sandığın gelmesine neden olabilir.
- İktidarın döviz bulma zorluğu ve çarkı çevirememesi yani 12 aylık sürede dış borç ödeyeceksin, 193 milyar dolar lazım. 12 ay içinde cari açığı kapatacaksın 60 milyar dolar lazım. Bu ne demektir. Her bir Allah’ın günü 1 milyar dolara yakın para 700-800 milyon dolar döviz bulması lazım. Bunu bulamıyor. ‘Çin’le swap yapayım, Katar’la swap yapayım. Eşten, dosttan birkaç milyar dolar bulayım’. Ama dönmüyor. Dolayısı ile gerçekten sıkışmış durumdalar. Bundan dolayı bir erken seçim olma ihtimali var.
- Diğer husus da sayın Cumhurbaşkanı’nın 3’üncü kez aday olması. Seçimler zamanında olursa 2 kez aday oldunuz, 3’üncü kez aday olamazsınız tartışması çıkacak. Ama bir erken seçim olması halinde bu tartışmalardan kurtulmuş olacaklar. Bu nedenle bir erken seçim olma ihtimalini yüksek görüyoruz.
- 2022 yılı Ekim ya da Kasım ayında sandığın milletin önüne gelmesi ihtimali olabilir. İnşallah bir an evvel olsun. Çünkü ekonomi alanında gidişat hiç iyi değil. Bir an önce zam, faiz, borç ekonomisinden bu devlet varlıklarının haraç, mezat satılmasından kurtulup, milli kaynak paketlerinden kaynak üretip, istihdam modelini uygulayacak bir iktidar modelinin bir milli görüş iktidarının gelmesi lazım. Bu milletin hayrına olacaktır demek istiyoruz.