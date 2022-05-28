Fatih Erbakan, Erdoğan'a destek vermekten neden vazgeçtiklerini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ikinci turda Erdoğan'a oy verebileceklerine yönelik açıklamalarından neden vazgeçtiklerini açıkladı.

Bursa'da bir otelde düzenlenen buluşmada gazetecilere konuşan Erbakan, konuya ilişkin "Sorulan bir soru üzerine böyle bir durumda ehven olarak Tayyip Bey düşünülebilir demiştik. Teşkilat, üyelerimiz ve parti yönetimimiz bu konuda mutmain olmadılar ve kabullenmediler. Bu konuda ciddi serzenişler geldi. Böyle olunca biz istişareye çok önem veren bir yapıyız. Teşkilatımızın motivasyonu, üyelerimizin talepleri ve beklentileri parti yönetimimizin görüşleri bizim için son derece önemli. Bunun arkasından bu görüşler alındıktan sonra nihai bir karar olarak dedik ki biz kimsenin vebaline ortak olmayalım dedik. Biz böyle bir durumda her iki tarafa da destek vermeyeceğiz'' ifadesini kullandı.