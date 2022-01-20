Fatih Erbakan da eleştiri kervanına katıldı: Taşıma dolarla ekonomi yönetilmez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, faizin indirilmesine rağmen enflasyonun artmaya devam ettiğini, "faiz sebep, enflasyon sonuç" teorisinin tutmadığını söyledi.

Türkiye’de yeteri kadar üretim ve ihracat olmadığı için döviz ihtiyacının arttığını söyleyen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İktidar swaplarla, kredilerle günü kurtarma peşinde. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası’yla 64 milyar liralık bir swap anlaşması yapıldı. Bugüne kadar Çin, Katar, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan swap anlaşmalarının büyüklüğü yaklaşık 30 milyar doları bulmuş. Taşıma suyla değirmen dönmez, taşıma dolarla da ekonomi yönetilmez.”

Kamuda israfın sona erdirilmesi gerektiğini, devletin üretim, istihdam ve ihracata yönelik yatırım yapmasının önemini, enflasyonun yanı sıra en büyük problemlerden birinin işsizlik olduğunu ifade eden Erbakan, “10 milyonu geçen işsizler ordumuz var. Dünyadaki 106 ülkeden daha fazla işsizimiz var” şeklinde konuştu.

Enes Kara’nın ölümü üzerinden tüm cemaat ve tarikatların hedef alındığını söyleyen Erbakan, “Gerçekleri çarpıtarak bütün dindar kesime, aklı başında cemaatlere bu işi sirayet ettirip bunların faaliyetlerini tamamen ortadan kaldırmak istiyorlar” dedi.