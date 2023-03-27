Fatih Erbakan-Adnan Oktar dostluğu: 'Davada ondan yardım istedi'

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında, Cumhur İttifakı'na katılmayı reddetmesinden kısa bir süre sonra fikrini değiştiren Fatih Erbakan'la, şu anda tutuklu olan cemaat lideri Adnan Oktar'ın dostluğuna değindi.

Erbakan'ın Adnan Oktar'la uzun yıllar arkadaşlık ettiğine dikkat çeken Terkoğlu, şunları kaydetti:

"(...) Bu ilişki, Oktar’ın yargılandığı davaya da girdi.

Erbakan’ın Adnan Oktar’ın kanalı A9 TV’yi övdüğü, sadık izleyicisi olduğunu anlattığı görüntüleri biliyorsunuz. Etrafına dekolteli müritlerini toplayan Oktar da 'Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ni şahlandıracak bir koç yiğittir, partinin başında görmek istiyoruz' diyerek onu takdim ediyordu.

Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan’ın mirasının paylaşım kavgasıyla da gündeme gelmiş, ablası tarafından dava edilmişti. Fatih Erbakan, bu davada da kolu her yere uzanan Oktar’dan yardım istedi. Bir zamanlar canciğer kuzu sarmasıydılar. Ne zaman ki Oktar’ın kapısını polis çaldı, 'tasvip etmezdikçi' oldular.

Bizi ilgilendiren ise jöleli saçlar, pahalı arabalar, lüks kıyafetlerin gölgesinde yaşanan sıra dışı yatak hikâyeleri değil. Bugün kadınlara karşı suçlardan cezalandırılan bir tarikata, arkadaşlarının ifadesiyle 'sevgi bağıyla bağlı' siyasetçinin, ittifak pazarlığını, kadın haklarından başlatması. Erdoğan’ın iktidar küsuratını tamamlamak için, bu kirli anlaşmaya kimsenin itiraz etmemesi. Fatih Erbakan’ın hayatında görmediğimiz ahlak çizgisinin, seçim protokolüyle, milyonlarca kadına zincir olmasının ikiyüzlülüğü. (...)"