Fatih Erbakan: 21 sene sonra Milli Görüş'ü yeniden Meclis'e taşıyacağız

Cumhur İttifakı’na katılan ancak milletvekili genel seçimlerine kendi listesiyle girme kararı alan Yeniden Refah Partisi, Ankara'da düzenlediği toplantıyla seçim beyannamesini açıkladı ve milletvekili adaylarını tanıttı.

Törende konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin seçimlerin kilit partisi haline geldiğini öne sürerek "Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi, milletimizi yedili masa dediğimiz karanlık bir ittifaka teslim etmemek adına Cumhur İttifakı’nda yerimizi almış bulunuyoruz" dedi.

Erbakan "Cumhur İttifakı’nda nasıl yer aldık? Tamamen tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla ve hükmü şahsiyetimizi muhafaza ederek. Türkiye’deki 87 seçim bölgesinin 87’sinde birden eksiksiz ve istisnasız bir şekilde kendi logomuz ve kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı’nın çatısı altında inşallah seçimlere gireceğiz. Böylelikle, tam 21 senelik Meclis hasretine son vereceğiz. 21 sene sonra Milli Görüşü yeniden Meclis’e taşıyacağız Allah’ın izniyle" ifadelerini kullandı.

Erbakan "Ayasofya’nın yeniden cami olması noktasında, bununla beraber İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması noktasında, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması noktasında, pandemi sürecinde ne olduğu belirsiz aşılardan milletimizin, yeni nesillerimizin korunması noktasında Yeniden Refah Partisinin çok olumlu etkisi oldu" diye konuştu.