Fatih Altaylı'nın yazısına HÜDA PAR'ın talebiyle engel

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dünkü yazısında, Batman'da yapılan bir sokak röportajında, kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan İsmail Cevher Kasımoğlu'nın, muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit etmesine tepki göstermişti.

Altaylı’nın dün kaleme aldığı yazı, bugün HÜDA PAR’ın talebiyle kaldırıldı.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altaylı, “Batman’da yapılan bir sokak röportajında muhalifleri ölümle tehdit eden kişi hakkında içişleri ve adalet bakanlıklarını gereğini yapmaya davet eden yazıma HÜDAPAR ın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza hakimliğinin kararı ile erişim yasağı getirildi. Basın özgürlüğü bu herhalde” dedi.