Fatih Altaylı'dan seçim iddiası: 'En az 6 ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek'

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, depremlerin ardından seçimlerin altı ay veya bir yıl ertelenebileceğini öne sürdü.

Haber Merkezi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kendine seçimlerin altı ay veya bir yıl ertelenebileceğine yönelik bilgiler geldiğini yazdı.

Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"İktidar kanadı, seçimleri erteletme işini YSK’ya paslayacak.

Önce bir seçim kararı alınacak.

Sonra YSK, 4 ilde tamamen 6 ilde ise kısmen seçim sürecini yürütmesinin fiilen imkansız hale geldiğini bildirecek ve seçimlerin ertelenmesini isteyecek.

Böylelikle seçimler en az 6 ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek."

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