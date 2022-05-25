Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na: Şuursuzluk kıvamında

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' videosuna ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"'Türkiye’de tüm öğrenciler bir yurt sahibi oldu da sıra ABD’deki öğrencilere mi geldi?' diye haklı ve yerinde bir soru yerine, çok da gerçekçi ve akılcı görünmeyen bir 'kaçma' iddiasını ortaya atmak şuursuzluk kıvamındadır" diyen Altaylı, "Ülke koşulları çok daha etkili, iktidarı çok daha yıpratıcı meselelerle dolu iken böyle bir iddia ile ortaya çıkmak iktidara zarar vermez, fayda sağlar. CHP liderinin muhalif bir gazeteci değil, ana muhalefet lideri olduğunu hatırlaması ve ona göre siyaset yapması gerekir" ifadesini kullandı.